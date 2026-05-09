Lastiği patlayan yakıt tankeri alev aldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde lastiği patlayan yakıt tankerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Güvenlik nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken çalışmaların tamamlanmasının ardından tır güvenli bir bölgeye çekildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Ortaca ilçesi Dalyan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 33 ANV 765 dorse plakalı yakıt tankerinin, ikmal yapacağı istasyona 50 metre kala seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sağ arka lastiği patladı.

LASTİĞİ PATLAYAN TANKERDEKİ YANGIN KORKUTTU

Patlamanın etkisi ile tankerin alt bölümünde yangın çıktı. Alevleri fark eden tankerin şoförü aracı yolun sağına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Güvenlik nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatılırken çalışmaların tamamlanmasının ardından tır güvenli bir bölgeye çekildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

