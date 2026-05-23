LDP eski Genel Başkanı Cem Toker siyaseti bıraktı: "Artık bünyem kaldırmıyor"

Türk siyaseti yakın tarihinin bilinen isimlerinden LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya platformu X zerinden yaptığı paylaşımla siyaseti resmen bıraktığını açıkladı.
Yaklaşık 30 yıldır siyasetin içerisinde olduğunu, ömrünün son yıllarını siyasetle uğraşarak geçirmek istemediğini belirten Toker, "Benden buraya kadar" dedi.
Cem Toker, paylaşımında şunları söyledi;
"Artık ne haber seyrediyorum, ne haber okuyorum… Sinir sistemim, bünyem kaldırmıyor..
Seneye 70 oluyorum.. 30 yılımı verdim… Ömrümün son yıllarını da bu işlerle uğraşarak, stres içinde geçiremem…
Benden buraya kadar!!!!"
Cem Toker'in X hesabından yaptığı paylaşımın ardından, sosyal medya hesabının profil kısmına da "Siyaset konuşmanın anlamı kalmadı. Benden buraya kadar!!!" sözlerini yazdı.
— CEM TOKER🐬 (@tokcem) May 23, 2026
