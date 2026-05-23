LDP eski Genel Başkanı Cem Toker siyaseti bıraktı: "Artık bünyem kaldırmıyor"

Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker, siyaseti bıraktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Toker, "Artık ne haber seyrediyorum, ne haber okuyorum… Sinir sistemim, bünyem kaldırmıyor" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

Türk siyaseti yakın tarihinin bilinen isimlerinden LDP eski Genel Başkanı Cem Toker, sosyal medya platformu X zerinden yaptığı paylaşımla siyaseti resmen bıraktığını açıkladı.

LİBERAL DEMOKRAT PARTİ ESKİ LİDERİ CEM TOKER SİYASETİ BIRAKTI

Yaklaşık 30 yıldır siyasetin içerisinde olduğunu, ömrünün son yıllarını siyasetle uğraşarak geçirmek istemediğini belirten Toker, "Benden buraya kadar" dedi.

"ARTIK BÜNYEM KALDIRMIYOR"

Cem Toker, paylaşımında şunları söyledi;

"Artık ne haber seyrediyorum, ne haber okuyorum… Sinir sistemim, bünyem kaldırmıyor..

"ÖMRÜMÜN SON YILLARINI DA BU İŞLERLE UĞRAŞARAK, STRES İÇİNDE GEÇİREMEM"

Seneye 70 oluyorum.. 30 yılımı verdim… Ömrümün son yıllarını da bu işlerle uğraşarak, stres içinde geçiremem…
Benden buraya kadar!!!!"

SOSYAL MEDYA HESABININ BIO KISMINA DA YAZDI

Cem Toker'in X hesabından yaptığı paylaşımın ardından, sosyal medya hesabının profil kısmına da "Siyaset konuşmanın anlamı kalmadı. Benden buraya kadar!!!" sözlerini yazdı.

