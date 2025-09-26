HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Leman dergisi soruşturması: Üç kişi hakkında adli kontrol şartıyla tahliye

Leman dergisi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan üç şüpheli adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Leman dergisi soruşturması: Üç kişi hakkında adli kontrol şartıyla tahliye

Leman Dergisi’nin 26 Haziran sayısındaki bir karikatür nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçunun işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Bugün yapılan tutukluluk incelemesinde ise şüpheliler Zafer Aknar, Cebrail Okçu ve Ali Yavuz itiraz üzerine ağır ceza mahkemesince adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

İLK DURUŞMA 14 KASIM'DA

Soruşturma kapsamında ilk duruşma ise14 Kasım’da İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

LEMAN DERGİSİ SORUŞTURMASI

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatür ile ilgili "dini değerlerin alenen aşağılandığı" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Çizimi yapan Doğan Pehlevan, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla, derginin grafikeri Cebrail Okçu, yazı işleri müdürü Zafer Aknar, yazı işleri müdürü Aslan Özdemir ve müessese müdürü Ali Yavuz ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şırnak’ta terör operasyonu: 1 gözaltıŞırnak’ta terör operasyonu: 1 gözaltı
Milli sporcu Defne Kurt’tan şampiyona rekoruMilli sporcu Defne Kurt’tan şampiyona rekoru

Anahtar Kelimeler:
dergi Leman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.