Levent’teki saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

Beşiktaş Levent’teki saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9’u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çatışmada yaralı ele geçirilen 2 saldırganın tedavisi hastanede devam ederken, gözaltındaki 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’deki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Beşiktaş Levent’te 7 Nisan'da polisle silahlı çatışmaya giren 3 saldırgandan 1’i öldürülmüş, 2’si yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti. Saldırının ardından yapılan araştırmada saldırganların dini istismar eden terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilmişti. Yapılan operasyon sonucunda 2 yaralı saldırganla birlikte toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’de ifadeleri alınan 15 şüpheliden 12’si adliyeye sevk edilmişti.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili daha sonradan gözaltına alınan 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’deki sorgusu da devam ediyor.
Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

