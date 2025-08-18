LinkedIn temel anlamda iş arayanlarla işverenleri buluşturan çevrimiçi bir platformdur. Bu platformda CV'lerin yanı sıra şahsi bir portfolyö de oluşturulabilmektedir. Profil bilgilerinizde eğitim, ilgi alanları, deneyimleriniz ve beklentilerinizle ilgili kapsamlı bir sunum hazırlayabilirsiniz. Ayrıca sektörel olarak insanlarla tanışıp onların çalışmalarını takip edebilir ve kendi çalışmalarınızı da onların beğenisine sunabilirsiniz. Tabii bunun için hesabınızın aktif olarak kalması gerekir. Uygulama içerisindeki aramalarda ve etiketlerde ön plana çıkması için profilinizi içeriklerle zenginleştirmelisiniz. Söz konusu eylemlerin başında da görsel içerikler gelmektedir.

LinkedIn'de görsel paylaşım sıklığı etkileşimi artırır mı? LinkedIn'de görsel paylaşımın algoritmaya etkisi

LinkedIn’in algoritması ve kullanıcı davranışları üzerine yapılan analizlerde görsel içeriklerin rolünün oldukça kritik olduğu belirlenmiştir. Yani LinkedIn'de görsel paylaşımın algoritmaya etkisi yüksektir.

LinkedIn'de görsel paylaşım yapıldığında:

1. İçerikler ilgi çekici hale gelir

İçeriklerinizde aktif kalarak ve görsel imgeler ekleyerek ilgi çekiciliğinizi arttırabilirsiniz. LinkedIn genellikle profesyonel içeriklerin paylaşıldığı bir platform olduğu için görseller metin belgeleri arasında göze batmaktadır. Hatta uzun metinlerin görsellerle desteklenmesi dikkat çekiciliği arttırır.

2. Gönderinin kalıcılık süresi artar

Kullanıcı alışkanlığı genel olarak aranılan içerik süresince diğerlerinin hızlıca geçilmesine evrilmiştir. Zaman akışında kaydırma yapılırken görsel içerikler daha fazla merak uyandırır. Çünkü yazısal öğrenme ezberden gerçekleşirken görseller algılama üzerine kuruludur. Bir gönderide daha uzun vakit geçirilmesi de algoritma tarafından "ilgi çekici" olarak kaydedilir ve gönderinin daha geniş kitlelere önerilmesini sağlar.

3. Görsel içerikler daha fazla etkileşim alır

Görsel içerikler çeşitli nedenlerle daha fazla paylaşım, yorum ve beğeni alır. Bunlar arasında kullanıcının görsele yorum yapma şansının daha fazla olması, katılım gösterebilecek alanın sağlanması ve yorum farkı gibi sebepler yer alır. Görseller ilham verici olabilir. Ayrıca iyi hazırlanmış bir görsel estetik açıdan da temsil ettiği düşünceyi başka bir anlama ulaştırabilir.

4. Profesyonellik ve emek düşüncesi

Görsel içerikler marka değeri için üzerine düşünülmüş ve emek verilmiş algısını yayarlar. Ayrıca özen gösterilmiş bir görsel profesyonel bir planlamanın ürünü olarak yorumlanır.

Görsel oluştururken kullandığınız araç ve gereçler sizin uygulama kullanma kapasitenizi de ortaya koyar. Bu yüzden görsel içerik kullanırken yapay zeka gibi çeşitli uygulama ve araçlardan yararlanılabilir.

Görsel içerik kullanırken yapay zeka destekli uygulamalardan yararlanma

Yapay zekanın iş hayatındaki etkisi giderek büyümektedir. Özellikle sosyal medya ve dijital medya tabanlı sektörlerde yapay zeka kullanımı önemli bir kriter haline gelmiştir.

Oluşturacağınız görsellerde Canva gibi yapay zeka destekli görsel editleme uygulamaları kullanmanız size olumlu sonuçlar doğuracaktır. LinkedIn profil sayfanızı yükseltmek için bu programların profesyonel sürümlerine yükseltmeyi de düşünebilirsiniz.

LinkedIn'de görsel içerik kullanırken dikkat etmeniz gerekenler