Gazetelerin sarı sayfalarından bu yana iş arama deneyimi, sürekli geliştirilmiştir. İnternet çağıyla birlikte nicel olarak gelişim sağlansa da nitel eksiklikler hissedilmekteydi. Buna yönelik geliştirilen LinkedIn ise kullanıcılarına birtakım yenilikler ile iş arama deneyimi sunmaktadır. Bu platform, kullanıcıların yetenek, ilgi alanı, eğitim ve deneyimlerini sergileyebilmelerine ve sektörel ağ kurmalarına olanak tanır. LinkedIn'de kariyer aşamalarınızı ve içeriklerinizi güncelleyerek hem kendi çalışmalarınızı sergileyebilme hem de diğer kullanıcıların paylaşımlarını takip ederek sosyal bir kariyer ortamına sahip olabilirsiniz. LinkedIn'in sunduğu bu deneyimleri etkin bir şekilde kullanmak ve işlevsel bir sistemin parçası olmak için ise görünür bir profil oluşturmalısınız.

LinkedIn'de iş arayanlar için görünürlük nasıl artırılır? LinkedIn'de iş arayanlar için görünürlük artırma yöntemleri

1. Profil fotoğrafı ve arka plan

İlk aşamada profil fotoğrafı ve arka plan gelmektedir. Öncelikle profil fotoğrafınızın sizin hem profesyonel hem de samimi olduğunuzu göstermeniz için önemli bir görsel imgedir. Arka planda ise sektörel olarak temsil ettiğiniz öğelerin bulunması uygun olacaktır.

2. Başlık/Öz sunum

LinkedIn'in yenilikçi ve özelleştirilmiş bir deneyim sağlama platformu olduğunu unutmayınız. Geleneksel "iş arıyorum, bu işi yaparım" gibi söylemlerden kaçının. İş tanımını, eğitimini ve deneyimlerini içeren kısa ama belirgin şekilde yazabilirsiniz.

3. Hakkında bölümü

Bu kısımda kullanıcının hikayesi yer almalıdır. Sahip olduğunuz bütün özellikler, ilgi alanları ve beklentilerinin neler olduğu ve nasıl bir katma değer katabileceğiniz kısa ama etkili şekilde belirtilmelidir.

4. SEO odaklı anahtar kelimeler

İşverenlerin böylesine geniş bir havuzda isabetli yönlere ilerlemeleri önemlidir. Bu nedenle profilinizdeki ifadelerde sektörle doğrudan ilgili kelimelerin yer alması ayırt edici bir tanı olacaktır.

5. Network oluşturma ve geliştirme

LinkedIn sosyal bir platform olarak sektördeki diğer insanlarla etkileşimi arttırmak sektör içi aramalarda hem tanınmanızı hem de özelliştirilmiş alanlarda öne çıkmanızı sağlar. Ayrıca fırsat her an her yerden gelebilmesiyle bilinen bir olgudur.

6. LinkedIn'in de bir sosyal medya aracı olduğunu bilme

LinkedIn'de de diğer platformlar gibi aktiflik önemlidir. Gönderi paylaşmak, yorum ve beğeniler ile hesabınızı aktif tutmalısınız. Ayrıca patreon, medium/substack gibi başka platformlardaki paylaşımları da burada sergilemek kariyer genişlemesi açısından önemlidir.

7. Gönüllü oluşumlar ve topluluklara dahil olmak

LinkedIn'de alan içi/dışı pek çok dernek ve sivil toplum kuruluşu mevcuttur. Bunlara katılabilir ve gönüllülük esasına dayalı olarak içerikler hazırlayabilirsiniz. Hem sosyal sorumluluğu yerine getiriyor olursunuz hem de network'ünüz genişleyerek profil görünürlüğünüz artar.

8. Alanınıza göre ücretsiz eğitim desteği sunma

LinkedIn'de birçok stajyer ve deneyim eksikliği çeken kullanıcı mevcut. Deneyimlerinizi aktardığınız ücretsiz içerikler söz konusu gruplar arasında çok popülerdir. Alanınızda yeni yeteneklerin gelişmesine yardımcı olurken bir yandan da profil görünürlüğünü arttırabilirsiniz.