Liseli golfçüler projesi meyvelerini vermeye başladı

Türkiye’de henüz sınırlı bir kesimin erişebildiği golf sporunun okullarda yaygınlaşması için yaklaşık dokuz yıl önce başlatılan proje meyvelerini veriyor. Golf, liseli öğrencilerin sevdiği ve tercih ettiği bir spor dalı oluyor.

İstanbul Golf Kulubü’nün 9 yıldır yürüttüğü çalışmalar sonucu, golf sporu okul sporları programlarına dahil edildi. Golf sporuna en büyük ilgiyi gösteren okullardan biri LGS’de ilk 3 bine giren öğrencilerin kayıt yaptırabildiği Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (HASAL) oldu.

HASAL Müdürü Adem Sağır, Beden Eğitimi Öğretmeni Şenay Yerlikaya ve İstanbul Golf Kulubü yönetim kurulu ve Golf Direktörü Andrew McNabola’nın destek ve koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında seçilen liseli öğrenciler İstanbul Golf Kulubü’nün Riva’daki tesislerinde dersler aldı.

2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca yürütülen çalışmalara HASAL’dan 13 öğrenci katıldı. Öğrenciler, bir yıl boyunca düzenli antrenman yaptı. 6 Mayıs’ta Mustafa Koç Riva Golf Sahası’nda düzenlenen turnuvada ise HASAL öğrencileri “Bunker Shots”, “Chipping” ve “Putting” kategorilerinde 3 kupa için kendi aralarında yarıştılar. Heyecan içinde geçen turnuva 3 dalda birincilerin kupalarını törenle almasıyla sona erdi.

ÖĞRENCİLERE KATKISI BÜYÜK!

Türkiye’de son yıllarda golf yatırımları dikkat çekse de, sporun gençler arasında yaygınlaşması konusunda okul projeleri kritik görülüyor. Uzmanlara göre erken yaşta başlayan golf eğitimi; dikkat, stratejik düşünme, disiplin ve koordinasyon gibi alanlarda öğrencilere katkı sağlıyor.

AMAÇ GENÇ GOLFÇÜ SAYISINI ARTIRMAK

Projeyi yürüten eğitimciler ve kulüp yetkilileri, hedeflerinin golfü daha erişilebilir hale getirmek olduğunu vurguluyor. Türkiye’de lisanslı genç golfçü sayısının Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça düşük olduğuna dikkat çekilirken, okul temelli projelerin bu tabloyu değiştirebileceği ifade ediliyor.

