Lizbon’da füniküler kazasının ardından 3 günlük yas ilan edildi

Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas, turistik Gloria Füniküleri’nde meydana gelen kazanın ardından kentte 3 günlük yas ilan etti.

Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan turistik Gloria Füniküleri’nde meydana gelen kazanın ardından kentte yas ilan edildi.

LİZBON'DA 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas, yaptığı açıklamada, kazanın ardından kentte 3 günlük yas ilan ederek, "Gloria Füniküleri’nde meydana gelen trajik kazada hayatını kaybedenler için üç günlük yas ilan ettim. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimi sunuyorum. Lizbon yas tutuyor" dedi.

FİNİKÜLER KAZASINDA 15 KİŞİ ÖLDÜ

Gloria Füniküleri’nde meydana gelen kazada 15 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i çocuk 18 kişi de yaralanmıştı.

(İHA)
