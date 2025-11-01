HABER

Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 1 kişi daha tutuklandı

Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Ekim'de tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 1 kişi daha tutuklandı.

Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 1 kişi daha tutuklandı

Ulusal basındaki haberlere göre, müze soygunuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Soygunla ilgili bu hafta gözaltına alınan 5 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı. 3 kişi serbest bırakılırken, aralarında 38 yaşındaki bir kadının da olduğu diğer 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Hakkında organize hırsızlık suçuna iştirak etmek ve suç örgütü kurmaktan soruşturma açılan 38 yaşındaki kadın tutuklandı.

Fransa'da bu hafta müze soygunuyla bağlantılı olarak 2 kişi daha tutuklanmıştı. Böylelikle müze soygunuyla ilgili tutuklananların sayısı 3'e yükselmiş oldu.

Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 1 kişi daha tutuklandı 1

TARİHİ ESERLER ÇALINMIŞTI

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne, 19 Ekim sabahı soygun yapılmıştı.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.

Louvre Müzesi soygunuyla bağlantılı 1 kişi daha tutuklandı 2

MÜZE MÜDÜRÜNÜN İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, soygun nedeniyle 22 Ekim'de Senato Kültür Komisyonunda ifade vermişti. Soygundaki "sorumluluğunu kabul ettiğini" belirten Des Cars, Kültür Bakanı Rachida Dati'ye istifasını sunduğunu ancak istifasının reddedildiğini açıklamıştı.

Soygunun ardından Louvre Müzesi'nde sergilenen birtakım mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi'nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı olarak 2 kişi 29 Ekim'de tutuklanırken, aynı gün 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Müzeden çalınan eserlerin maddi değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.

(AA)

(AA)

Fransa soygun Louvre Müzesi
