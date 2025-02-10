Lozan Mübadilleri Vakfı ve Mübadil Kuruluşları'ndan 'Gazze' açıklaması: İnsanlık dışı girişime karşıyız!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden Gazzelilerin sürgün planına tepki yükseldi.
Son olarak bir açıklama da Lozan Mübadilleri Vakfı ve Mübadil Kuruluşları'ndan geldi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"on günlerde Filistinlilerin zorunlu göç ettirilmesine dair tartışmalar üzerine Lozan Mübadilleri Vakfı olarak bu insanlık dışı girişime karşı durduğumuzu tüm kamuoyuna duyuruyoruz.
Bizler, zorunlu nüfus mübadelesine tabi tutulmuş toplulukların çocukları olarak, etnik temizlik ve zorunlu göç uygulamalarının bireyler üzerinde bıraktığı derin yaraları ve toplumsal travmaları en iyi bilenlerdeniz. Bir asır önce, barış adına Anadolu Rumlardan, Makedonya, Epir ve Adalar ise Türklerden arındırılmış; bu büyük nüfus hareketleri geri dönüşsüz acıları ve kopuşları beraberinde getirmiştir.
Lozan Mübadilleri Vakfı olarak, çeyrek asırdır sürdürdüğümüz çalışmalarla, bu acılardan ders çıkarılması ve benzer insanlık dramlarının tekrar yaşanmaması için mücadele ediyoruz.
Etnik ayrıştırma ve zorunlu göçlerle barış inşa edilebileceğine inanmıyoruz. Yüz yıl önce mübadillerin yaşadığı dramı insanlık değerlerinin yeterince gelişmemiş olmasına bağlarken, aradan bir asır geçmesine rağmen benzer girişimlerin yeniden tartışılması, insanlığın ilerleme kaydedemediğini göstermektedir.
Gazze'den Filistinlilerin zorla başka coğrafyalara göç ettirilmesi, topluca ya da parçalar halinde başka bölgelere iskân edilmesi ne insani ne de ahlakidir. Bunu bir etnik temizlik ve sürgün girişimi olarak görüyor, uygulanması bir yana, dillendirilmesini bile insanlık adına kabul edilemez buluyoruz.
Gazze Gazzelilerin, Filistin Filistinlilerindir!
Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesi, Orta Doğu ve tüm dünya halkları için temel bir şiar olmalıdır.
Savaşlar, sıradan insanlara acıdan başka bir şey getirmez.
Biz Mübadil çocukları olarak, bu isyanımızı tüm dünya halklarına duyuruyor, adalet ve barış için bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz.
İmzacı Kuruluşlar
Antalya Giritliler Derneği
Bafra Mübadele Ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği
Bodrum Girit Ve Yunanistan Göçmenleri Kültür Ve Dayanışma Derneği
Bornova Selanikliler Kültür Ve Dayanışma Derneği
Buca Selânik Ve Balkan Muhacirleri Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği
Bursa Lozan Mübadilleri Kültür Ve Dayanışma Derneği
Büyük Mübadele Derneği
Çukurova Girit Mübadilleri Kültür Ve Dayanışma Derneği
Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği
Eski Atışalanıköyü Kültür Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği
Eskişehir Rumeli Sanayici Ve İş İnsanları Derneği
Gemlik Girit Ve Rumeli Türkleri Kültür Ve Dayanışma Derneği
Kartal Rumeli Mübadilleri Derneği
Kuşadası Selanik Mübadilleri Ve Rumeli Göçmenleri Derneği
Lozan Mübadilleri Çatalça Temsilciliği
Lozan Mübadilleri Derneği
Lozan Mübadilleri Ege Bölge Temsilciliği
Lozan Mübadilleri Erdek Temsilciliği
Lozan Mübadilleri Mudanya Temsilciliği
Lozan Mübadilleri Vakfı
Mersin Girit Türkleri Kültür Dostluk Ve Yardımlaşma Derneği
Pendik Rumeli Ve Yanyalılar Kültür Derneği
Samsun Mübadele Derneği
Sarıyer Lozan Mübadilleri Derneği
Selanik Türkleri Buca Yaylacıklılar Derneği
Seyrekköylüler Kültür Ve Dayanışma Derneği
Sinop Mübadele Ve Balkan Türkleri Derneği
Tepecik Trakya Rumeli Kültür Ve Dayanışma Derneği"
Okuyucu Yorumları 0 yorum