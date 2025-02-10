Lozan Mübadilleri Vakfı ve Mübadil Kuruluşları'ndan 'Gazze' açıklaması: İnsanlık dışı girişime karşıyız!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeden Gazzelilerin sürgün planına tepki yükseldi.

Son olarak bir açıklama da Lozan Mübadilleri Vakfı ve Mübadil Kuruluşları'ndan geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"on günlerde Filistinlilerin zorunlu göç ettirilmesine dair tartışmalar üzerine Lozan Mübadilleri Vakfı olarak bu insanlık dışı girişime karşı durduğumuzu tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Bizler, zorunlu nüfus mübadelesine tabi tutulmuş toplulukların çocukları olarak, etnik temizlik ve zorunlu göç uygulamalarının bireyler üzerinde bıraktığı derin yaraları ve toplumsal travmaları en iyi bilenlerdeniz. Bir asır önce, barış adına Anadolu Rumlardan, Makedonya, Epir ve Adalar ise Türklerden arındırılmış; bu büyük nüfus hareketleri geri dönüşsüz acıları ve kopuşları beraberinde getirmiştir.

Lozan Mübadilleri Vakfı olarak, çeyrek asırdır sürdürdüğümüz çalışmalarla, bu acılardan ders çıkarılması ve benzer insanlık dramlarının tekrar yaşanmaması için mücadele ediyoruz.

Etnik ayrıştırma ve zorunlu göçlerle barış inşa edilebileceğine inanmıyoruz. Yüz yıl önce mübadillerin yaşadığı dramı insanlık değerlerinin yeterince gelişmemiş olmasına bağlarken, aradan bir asır geçmesine rağmen benzer girişimlerin yeniden tartışılması, insanlığın ilerleme kaydedemediğini göstermektedir.

Gazze'den Filistinlilerin zorla başka coğrafyalara göç ettirilmesi, topluca ya da parçalar halinde başka bölgelere iskân edilmesi ne insani ne de ahlakidir. Bunu bir etnik temizlik ve sürgün girişimi olarak görüyor, uygulanması bir yana, dillendirilmesini bile insanlık adına kabul edilemez buluyoruz.

Gazze Gazzelilerin, Filistin Filistinlilerindir!

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesi, Orta Doğu ve tüm dünya halkları için temel bir şiar olmalıdır.

Savaşlar, sıradan insanlara acıdan başka bir şey getirmez.

Biz Mübadil çocukları olarak, bu isyanımızı tüm dünya halklarına duyuruyor, adalet ve barış için bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz.

İmzacı Kuruluşlar

Antalya Giritliler Derneği

Bafra Mübadele Ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği

Bodrum Girit Ve Yunanistan Göçmenleri Kültür Ve Dayanışma Derneği

Bornova Selanikliler Kültür Ve Dayanışma Derneği

Buca Selânik Ve Balkan Muhacirleri Eğitim ve Kültür Dayanışma Derneği

Bursa Lozan Mübadilleri Kültür Ve Dayanışma Derneği

Büyük Mübadele Derneği

Çukurova Girit Mübadilleri Kültür Ve Dayanışma Derneği

Demirtaş Lozan Mübadilleri Derneği

Eski Atışalanıköyü Kültür Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği

Eskişehir Rumeli Sanayici Ve İş İnsanları Derneği

Gemlik Girit Ve Rumeli Türkleri Kültür Ve Dayanışma Derneği

Kartal Rumeli Mübadilleri Derneği

Kuşadası Selanik Mübadilleri Ve Rumeli Göçmenleri Derneği

Lozan Mübadilleri Çatalça Temsilciliği

Lozan Mübadilleri Derneği

Lozan Mübadilleri Ege Bölge Temsilciliği

Lozan Mübadilleri Erdek Temsilciliği

Lozan Mübadilleri Mudanya Temsilciliği

Lozan Mübadilleri Vakfı

Mersin Girit Türkleri Kültür Dostluk Ve Yardımlaşma Derneği

Pendik Rumeli Ve Yanyalılar Kültür Derneği

Samsun Mübadele Derneği

Sarıyer Lozan Mübadilleri Derneği

Selanik Türkleri Buca Yaylacıklılar Derneği

Seyrekköylüler Kültür Ve Dayanışma Derneği

Sinop Mübadele Ve Balkan Türkleri Derneği

Tepecik Trakya Rumeli Kültür Ve Dayanışma Derneği"