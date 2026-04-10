Lübnan ile İsrail arasında ateşkes için ilk temas sağlandı

İsrail'in saldırılarında yaklaşık iki bin vatandaşını kaybeden Lübnan'ın ABD-İran ateşkesine dahil edilmesi yönündeki uyarılar sonuç verdi. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes için ilk temas sağlandı. İki ülke yetkilileri ateşkes görüşme tarihini telefon görüşmesiyle ele aldı.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Washington'daki büyükelçilik aracılığıyla telefon görüşmesi gerçekleştirildiği duyuruldu. ABD'nin Lübnan ile İsrail arasında arabuluculuk yapacağı bildirildi.
