Lübnan ile İsrail arasında ateşkes için ilk temas sağlandı

ABD-İran arasında varılan ateşkes anlaşmasının sonrasında Lübnan'a ağır saldırılarda bulunan İsrail'e yönelik uluslararası kamuoyunda büyük tepkiler gelmişti. Bu tepkiler sonrasında Lübnan ile İsrail arasında ateşkes için ilk temas sağlandı. ABD'nin Lübnan ile İsrail arasında arabuluculuk yapacağı bildirildi.

Mustafa Fidan

İsrail'in saldırılarında yaklaşık iki bin vatandaşını kaybeden Lübnan'ın ABD-İran ateşkesine dahil edilmesi yönündeki uyarılar sonuç verdi. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes için ilk temas sağlandı. İki ülke yetkilileri ateşkes görüşme tarihini telefon görüşmesiyle ele aldı.

LÜBNAN-İSRAİL GÖRÜŞMELERİNE ABD ARABULUCULUK YAPACAK

Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Washington'daki büyükelçilik aracılığıyla telefon görüşmesi gerçekleştirildiği duyuruldu. ABD'nin Lübnan ile İsrail arasında arabuluculuk yapacağı bildirildi.

10 Nisan 2026
