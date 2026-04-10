Lübnan ile İsrail arasında ateşkes için ilk temas sağlandı

İsrail'in saldırılarında yaklaşık iki bin vatandaşını kaybeden Lübnan'ın ABD-İran ateşkesine dahil edilmesi yönündeki uyarılar sonuç verdi. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes için ilk temas sağlandı. İki ülke yetkilileri ateşkes görüşme tarihini telefon görüşmesiyle ele aldı.

LÜBNAN-İSRAİL GÖRÜŞMELERİNE ABD ARABULUCULUK YAPACAK

Lübnan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Washington'daki büyükelçilik aracılığıyla telefon görüşmesi gerçekleştirildiği duyuruldu. ABD'nin Lübnan ile İsrail arasında arabuluculuk yapacağı bildirildi.