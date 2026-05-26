Bakan Çiftçi'den CHP Genel Merkezi açıklaması: Polis, CHP yönetiminin talebiyle girdi

CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi sırasında yaşanan gerilimle ilgili konuşan Bakan Çiftçi, polisin CHP yönetiminin talebiyle binaya girdiğini belirtti.

Mehmet Hazar Gönüllü

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin tahliye edilmesi parti içinde krize dönüşmüştü. Pazar günü yaşanan olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den açıklama geldi.

BAKAN ÇİFTÇİ: "DAVALI VE DAVACI CHP'LİLER KENDİ ARALARINDA ANLAŞMADI"

Al Jazeera'den gazeteci Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Bakan Çiftçi şöyle konuştu:

“CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak Genel Merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları; bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman tanındı. Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşmadılar ve mahkeme kararı, yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.

Devlet kurumlarını siyasî tartışmaların ve parti içi gerilimlerin parçası hâline getirmeye yönelik yaklaşımlar demokratik siyaset kültürünün tahrip edilmesi amacına matuftur.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEHDİT, HAKARET GİRİŞİMLERİ HUKUK DEVLETİ İLKESİYLE BAĞDAŞMIYOR"

Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı makamına ve devletimizin anayasal kurumlarına yönelik tehdit, hakaret ve hedef gösterme girişimleri demokratik siyasetle ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Demokratik siyasetin doğasında eleştiri ve protesto hakkı bulunmaktadır ancak tehdit, hedef gösterme, provokasyon ve kamu düzenini riske atan söylem ve girişimler bu sınırı aşar ve demokratik siyaset zeminine zarar verir.”

