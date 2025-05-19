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Lüks araç cayır cayır yandı! Değeri tam 20 milyon...

İstanbul Eyüpsultan'da piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira civarında olduğu öğrenilen lüks araç alevlere teslim oldu. Olay anı saniye saniye kameralara yansırken araç kül oldu.

Lüks araç cayır cayır yandı! Değeri tam 20 milyon...

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracıyla yol kenarında durdu. Aşağı inen sürücü, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. O sırada araçta ufak çaplı patlama meydana geldi. Lüks otomobil kısa sürede küle döndü.

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ALEV ALEV YANDIĞI ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçtaki yangını müdahale etti. Ardından da soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yanan aracın değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan
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