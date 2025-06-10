Lüks teknede yangın paniği! Gezi teknesi kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, barınakta demirli lüks gezi teknesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli "Cleopatra Luxury" adlı teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve barınaktakilerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatte yangın söndürüldü. Yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeni araştırıyor.

(AA)