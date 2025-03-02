HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Lüks villayı uyuşturucu tarlasına çevirmişler! Uyurken yakalandı: 15 milyon liralık esrar ele geçirildi

Lüks villayı uyuşturucu tarlasına çevirmişler! Uyurken yakalandı: 15 milyon liralık esrar ele geçirildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
02.03.2025 14:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nefes kesen operasyon İstanbul'da gerçekleştirildi. Başakşehir'de lüks bir villadan uyuşturucu kokusu gelmesi vatandaşları isyan ettirdi. Ekiplere haber verildi ve lüks villa hemen takip edilmeye başladı. Operasyona başlayan ekipler evin içine girince gözlerine inanamadı. Değeri 15 milyon liralık esrar ele geçirildi. Evde o sırada uyuyan şüpheli ise hemen gözaltına alındı.

Lüks villayı uyuşturucu tarlasına çevirmişler! Uyurken yakalandı: 15 milyon liralık esrar ele geçirildi

Başakşehir Mobil Park polisi, sera kurulup uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edilen 3 katlı villaya operasyon düzenledi. Şüphelinin yatakta uyurken yakalandığı operasyonda her katında uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen villada piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 87 kök Hint keneviri ve 2 kilogram 290 gram marihuana ele geçirildi. Nefes kesen operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.

ISTANBUL---BASAKSEHIR’DE-VILLAYA-UYUSTUR_567052_167998

UYUŞTURUNUN KOKUSU YAYILDI

Başakşehir Mobil Park polisi, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’nde bulunan bir villadan yoğun uyuşturucu madde kokusu geldiğine dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, villanın çevresinde yaklaşık 3 gün boyunca çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında 3 katlı villanın perdelerinin kapalı olduğu ve içeride hiçbir hareketin olmadığı belirlendi. Belirli zamanlarda şüpheli kişilerin eve girdiğinin görülmesi üzerine polis ekipleri villanın içerisi gözle görülemediği için merdivenle baca kısmına çıktı. Dronla villanın çevresini izleyen polis, içeride uyuşturucu madde imal edildiğini tespit etti.

ISTANBUL---BASAKSEHIR’DE-VILLAYA-UYUSTUR_567054_167998

PENCEREYİ KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

Hazırlıklarını tamamlayan Başakşehir Mobil Park polisi, 30 Ocak Perşembe günü saat 13.00 sıralarında operasyon için harekete geçti. Villaya gelen ekipler, kapının açılmaması üzerine pencereyi kırarak içeri girdi.

ISTANBUL---BASAKSEHIR’DE-VILLAYA-UYUSTUR_567056_167998

UYURKEN YAKALANDI

İçeride arama yapan polis, yatak odasında 1 kişinin uyuduğunu gördü. Muhammet Furkan Ş. (29) yatağında uyurken yakalandı. Villanın alt katına inen polis ekipleri, kurulan serada 71 kök Hint keneviri ile ışıklandırma ısıtma ve sulama sistemleri ele geçirdi. Nefes kesen o operasyon kameralara saniye saniye yansıdı.

ISTANBUL---BASAKSEHIR’DE-VILLAYA-UYUSTUR_567057_167998

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON LİRA

Villanın birinci katında inceleme yapan polis, 4 kasa halinde kurutulmuş döküm halinde esrar, üçüncü katında ise saksı halinde 16 kök Hint keneviri buldu. Villada ele geçirilen 87 kök Hint Keneviri ile 2 kilogram 290 gram marihuana ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiğini düşünülen 4 bin 90 lira, 300 dolar, 2 bin 200 Euro'ya el konuldu.

ISTANBUL---BASAKSEHIR’DE-VILLAYA-UYUSTUR_567059_167998

Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin 15 milyon lira olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Muhammet Furkan Ş. ise gözaltına alınmasının ardından emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Muhammet Furkan Ş., 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)

ISTANBUL---BASAKSEHIR’DE-VILLAYA-UYUSTUR_567061_167998

ISTANBUL---BASAKSEHIR’DE-VILLAYA-UYUSTUR_568131_167998

Ormanda gezinirken fark ettiler, o anları hemen kayda aldılarOrmanda gezinirken fark ettiler, o anları hemen kayda aldılar
“Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum” “Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum”
Anahtar Kelimeler:
esrar İstanbul Başakşehir uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Öcalan'ın bu ifadeleri ilk kez duyuluyor

Öcalan'ın bu ifadeleri ilk kez duyuluyor

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Sahurda gelen soru şaşkına çevirdi! "Çok mu zenginsiniz?" deyip...

Ünlü restoran zincirinde veri ihlali yaşandı

Ünlü restoran zincirinde veri ihlali yaşandı

Her şey 10 dakikada terse döndü! Dünyanın konuştuğu azarın perde arkası

Her şey 10 dakikada terse döndü! Dünyanın konuştuğu azarın perde arkası

CHP'li ilçe başkanından yasak aşk yaşadığı kadına tehdit ve şantaj!

CHP'li ilçe başkanından yasak aşk yaşadığı kadına tehdit ve şantaj!

Müteahhidin borcu yüzünden kendi evlerinde kiracı oldular

Müteahhidin borcu yüzünden kendi evlerinde kiracı oldular

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.