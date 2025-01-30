Mac'te RAR dosyası nasıl açılır? Mac'te RAR açma

Mac üzerinde RAR dosyalarını açmak için birkaç farklı yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden biri, çeşitli ücretsiz uygulamalar kullanmaktadır. Bu uygulamalara The Unarchiver adlı uygulama örnek verilebilir. Bu uygulama, RAR dosyalarını çıkarabilir. Ayrıca Keka gibi alternatif uygulamalar da dosya çıkarma işlemini gerçekleştirebilir. WinRAR ise bir diğer seçenektir.

Mac'te RAR dosyası nasıl açılır?

Mac'te RAR dosyalarını açmanın yollarından biri, The Unarchiver adlı ücretsiz bir uygulamayı kullanmaktır. Bu uygulama, RAR dosyalarını açan bir araçtır. App Store üzerinden indirilebilen bu uygulama basit bir yöntemle çalışır. Yükledikten sonra RAR dosyasına sağ tıklayarak The Unarchiver ile Aç seçeneğini seçmek yeterlidir.

Bir başka seçenek ise Keka adlı uygulamadır. Keka, sadece RAR dosyalarını açmaz aynı zamanda ZIP TAR ve diğer sıkıştırılmış dosya formatlarını da destekler. Keka ile dosyaları çıkarma işlemi, sürükle-bırak yöntemiyle yapılabilir bu da kullanıcıların işlem yapabilmesini sağlar.

WinRAR'ın Mac sürümü de RAR dosyalarını açmak için kullanılabilir. Ancak WinRAR, diğer iki uygulamaya göre biraz daha teknik bilgi gerektirir. WinRAR, Mac kullanıcıları için sadece RAR dosyalarını açma işlemi değil, sıkıştırma ve çıkarma işlemleri de yapan bir araçtır.

Mac'te RAR açma oldukça basittir ve birçok farklı araç mevcuttur. The Unarchiver ve Keka, kullanıcıların dosyalarını çıkarabilmesini sağlarken daha teknik kullanıcılar için WinRAR gibi seçenekler de bulunur. Bu araçlar, Mac üzerinde sıkıştırılmış dosyaları yönetmek için çözümler sunmaktadır. İhtiyaca göre tercih edilebilecek bu uygulamalar, dosya yönetiminde kolaylık sağlar.