Macron'a "Canın cehenneme" demişti! Netanyahu oğlunu savundu

Başbakan Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, oğlu Yair Netanyahu'nun Macron'a hakaret etmesinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etse de oğlunun "ülkesinin geleceğini önemseyen gerçek bir siyonist" olduğunu aktardı.

Netanyahu, paylaşımında "Her vatandaş gibi o da kişisel görüşlerini açıklama hakkına sahiptir, ancak Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin devletinin kurulması çağrısında bulunduğu tweetine verdiği yanıtın tarzı benim için kabul edilemezdir." ifadelerine yer verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Filistin devletini tanıyabilecekleri açıklamasını "yanlış bulduğunu" ifade eden Netanyahu, "Cumhurbaşkanı Macron, ülkemizin bağrında, tek amacı İsrail'in yıkılması olan bir Filistin devleti fikrini desteklemeye devam ederek büyük bir hata yapmaktadır." dedi.

Başbakan Netanyahu, Filistin devletinin kurulmasının "gerçeklerden kopuk hayaller" olduğunu öne sürdü.

Oğlu Yair gibi Fransa'nın sömürgelerine işaret eden Başbakan Netanyahu, "Varlığımızı tehlikeye atmayacağız ve bağımsızlıkları Fransa'yı hiçbir şekilde tehlikeye atmayacak olan Korsika, Yeni Kaledonya, Fransız Guyanası ve diğer topraklara bağımsızlık verilmesine karşı çıkanların ahlaki vaazlarını kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

YAİR NETANYAHU, MACRON'A HAKARET ETMİŞTİ!

Yair Netanyahu, X hesabından, Filistin devletini tanıyabileceklerini duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a "Canın cehenneme!" ifadeleriyle hakaret etmişti.

Yair, Fransa Cumhurbaşkanına hakaret ettiği paylaşımında, "Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığına evet! Fransız Polinezyası'nın bağımsızlığına evet! Korsika'nın bağımsızlığına evet! Bask Ülkesi'nin bağımsızlığına evet! Fransız Ginesi'nin bağımsızlığına evet!" ifadelerine de yer vermişti.

MACRON'DAN FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYABİLECEKLERİ MESAJI!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda, "(Filistin'i) Tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Macron, Filistin'i tanıma meselesini Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme ilişkin uluslararası konferansta nihayete erdirmeyi amaçladıklarını belirtmişti.

İki devletli çözüme yanaşmayan ve Filistin topraklarındaki işgalini sürdüren İsrail, Macron'un ilerleyen aylarda Filistin devletini tanıyabileceklerine ilişkin açıklamasına tepki göstermişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılar başlatmasının ardından İspanya, Norveç, İrlanda, Slovenya, Ermenistan, Bahamalar, Trinidad ve Tobago, Jamaika ile Barbados gibi ülkelerin aldığı kararlarla Filistin'i tanıyan ülke sayısı 146 olmuştu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır