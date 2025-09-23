Macron mahsur kaldı! Telefona sarılıp doğruca Trump'ı aradı: "Bilin bakalım ne oldu"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'taki temasları devam ediyor. Fransız basınındaki haberlere göre, New York polisinin, ABD Başkanı Trump'ın konvoyu için yolları kapatması nedeniyle Fransız Büyükelçiliği'ne gitmek isteyen Macron aracıyla trafikte mahsur kaldı.

ÖNCE POLİSE SORDU, SONRA TRUMP'I ARADI

Yolların neden kapalı olduğunu bir polis memurunun yanına giderek bizzat kendisi öğrenen Macron, Trump'ı telefonla arayarak "Nasılsınız? Tahmin edin ne oldu. Sokakta bekliyorum çünkü her şey sizin için kapatıldı." şeklinde konuştu.

YAYA OLARAK DEVAM ETTİ

Macron, birkaç dakika sonra yaya olarak Büyükelçiliğe gitmek üzere yoluna devam ederken, Trump'la telefonda görüşmesini sürdürdü.

ALNINDAN ÖPÜLDÜ

New York sokaklarında yaklaşık 30 dakika yürüyen Macron, isteyenlerle fotoğraf çektirdi. Fransa Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektiren bir kişi, Macron'u alnından öptü. Olay, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Filistin Devleti'ni tanımasının ardından yaşandı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır