Macron: "Rusya ile birlikte yaşama kurallarını tanımlamak zorunda kalacağız"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen "Dünya ve Avrupa'da Fransa" başlıklı oturumda konuştu. Macron Avrupa'nın son dönemde tarihin kıyısına itilmiş, yaşlı, yavaş ve parçalı bir yapı olarak karalandığını fakat bugün Avrupa'ya ilişkin farklı bir resim çizmek istediğini ifade ederek konuşmasına başladı. Fransız lider, "Avrupa, asırlardır süregelen rekabet ve savaşların ardından bir araya gelerek karşılıklı ekonomik bağımlılık tesis eden ve bu yolla barışı kurumsallaştıran hür ve egemen devletlerin inşa ettiği radikal özgünlükte bir siyasi yapıdır. Bunun eski moda bir yapı olduğuna bir anlığına dahi olsa kulak asmayın. Bu, ihtiyacımız olan şeydir. Bu, müdafaa etmemiz gereken şeydir" dedi.

"UKRAYNA, AVRUPA İÇİN VAROLUŞSAL BİR MEYDAN OKUMA"

Bugün Orta Doğu ve İran hakkında değil Ukrayna hakkında konuşmak istediğini belirten Macron, "Ben, bilhassa varoluşsal bir meydan okumaya odaklanmak istiyorum. Ukrayna, Avrupa için varoluşsal bir meydan okuma. Ukrayna'nın günümüz, yarın ve bir sonraki gündeki durumu ve Avrupa'nın güvenliği anlamına gelmektedir. Ukrayna, açıkça karşı karşıya olduğumuz ilk meydan okuma" dedi.

Avrupa'nın Ukrayna'nın açık arayla en büyük bağışçısı olduğunu ve günümüzde Ukrayna'nın neredeyse yegane askeri finansman hedefi haline geldiğini vurgulayan Macron, "Rusya'ya 20 yaptırım paketi uyguladık ve Rusya'ya olan bağımlılığımızı azaltmak için ekonomik modelimizi tamamen yeniden düzenledik. Hem de bunu çok hızlı bir şekilde yaptık. Şubat 2022'de bunu yapabileceğimize inanan yoktu" ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN TALEPLERİNE BOYUN EĞİLMEMELİ"

ABD'nin barış çabasını desteklediklerini ve barışın yakın olduğuna inanmak istediklerini söyleyen Macron, "Görüşmeler devam ederken Rusya, Ukraynalıları teslim olmaya zorlamak için sivilleri ve enerji tesislerini vurmaya devam devam ediyor. Buna verilecek cevap, Rusya'nın taleplerine boyun eğmek değil, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak olmalıdır" dedi.

RUSYA'NIN STRATEJİK BAŞARISIZLIĞA UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Macron, "Son dört yıla baktığınızda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettikten sonra zayıfladığını görürsünüz. Manasız bir savaşa ölçüsüz meblağlar harcadılar ve şimdi resesyona girdiler. Ekonomik olarak izole oldular ve bütünüyle Çin'e bağımlı hale geldiler" dedi.

Rusya'nın NATO'nun genişlemesini engellemeye çalışırken iki yeni ülkenin NATO'ya katılmasını tetiklediğini söyleyen Macron, Rusya Avrupa'yı zayıflatmayı umarken bugün Avrupa'nın hızla silahlandığına dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı, "Zaten ciddi bir demografik sorunu olan bir ülke, bir yanılsama uğruna yüz binlerce gencini kaybetti. Bu stratejik, ekonomik ve hatta askeri bir başarısızlıktır" ifadelerini kullandı.

"RUSYA İLE BİRLİKTE YAŞAMIN KURALLARINI TANIMLAMAK ZORUNDAYIZ"

Ukrayna'da barış tesis edildikten sonra Rusya ile yaşamak zorunda olacaklarını ifade eden Macron, "Barış sağlandıktan sonra savunma sanayii patlama yaşayan ve şişirilmiş bir ordusu olan agresif bir Rusya ile yan yana yaşamak zorunda olmaya devam edeceğiz. İleride sağlanacak bir ateşkesin ardından Rusya ile birlikte yaşama kurallarını tanımlamak zorunda kalacağız" dedi.

Macron, "Sınırlarımıza yakın mesafede uzun menzilli füzelerin konuşlandırılmasını kabul edecek miyiz? Rusya'nın yakın çevremize müdahalesini kabul edecek miyiz? İnsansız hava araçlarının (İHA) çağında silah kontrolü nasıl işleyecek?" diye sordu.

Fransız lider, Ukrayna'nın geleceği için Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisinin müzakere edilmesi sürecinde aktif olunması gerektiğini söyledi. Macron, "Çünkü coğrafyamız değişmeyecek. Rusya aynı yerde, biz Avrupalılar da aynı yerde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

"AVRUPA, JEOPOLİTİK BİR GÜÇ OLMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDA"

Macron, "Avrupa, jeopolitik bir güç olmayı öğrenmek zorunda. Bu, bizim DNA'mızda yoktu. Kendimizi, barışı tesis eden bir siyasi yapı olarak tasarladık. Ve bunu başardık. Ardından büyüme ve refah sağlamak için tek pazar oluşturduk. Bunu da başardık. Şimdi, yeni düzende kendimizi reforme etmemiz gerekiyor. Avrupa'nın bir güç olmasından bahsederken, Fransa ya da Almanya'dan bahsetmiyorum. Avrupa'yı kastediyorum. Bu nedenle, Avrupalılar olarak düşünmeli ve Avrupalılar olarak hareket etmeliyiz" şeklinde konuştu.

