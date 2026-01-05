Maduro'nun oğlundan 'ihanetçilere' gözdağı! "Tarih bunu açığa çıkaracak"

Geçtiğimiz günlerde dünya gündemi 30 milyonu aşkın nüfusu olan bir bağımsız devletin devlet başkanının başka bir ülke tarafından düzenlenen operasyonla kaçırılarak yargılamaya tabii tutulacağı haberiyle sarsıldı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlenen ABD operasyonu sonrası esir alınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eşiyle birlikte ABD'ye götürüldü. Dünyanın konuştuğu olay sonrası gözler Latin Amerika'ya çevrildi. Ülkedeki durumla ilgili akıbet henüz belirsizliğini korurken Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

"İHANET EDENLERİ TARİH GÖSTERECEK"

ABD öncülüğünde düzenlenen operasyonla babası ve babasının eşi Cilia Flores'in gözaltına alınmasının ardından, iktidar cephesi içinden olası ihanetlere karşı uyarıda bulundu.

Maduro Guerra sorumluların tarih önünde ortaya çıkacağını belirtti. Açıklamaları, babasının etrafında şekillenen Chavismo hareketi içinde iç ayrılıkların olabileceğine işaret etti. "İhanet edenlerin kim olduğunu tarih gösterecek. Tarih bunu açığa çıkaracak" ifadelerini kullandı.

DESTEKÇİLERİNE ÇAĞRI

La Guaira eyaletinden milletvekili ve iktidardaki Birleşik Sosyalist Parti'nin (PSUV) üst düzey isimlerinden biri olan Maduro Guerra, destekçilere birlik çağrısı yaptı.

Parti üyelerinin ve destekçilerin 4 ve 5 Ocak'ta seferberlik edilmesini isteyen Guerra, siyasi yeniden toparlanmanın ve moralin korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, "dış saldırıya" karşı daha sıkı siyasi ve askeri koordinasyon gerektiğini söyledi.

"BİZİ ZAYIF GÖRMEK İSTİYORLAR"

Guerra, öfke ve acıya rağmen hareketin sokaklarda olmaya devam edeceğini vurguladı. "Bizi zayıf görmek istiyorlar. İyiyiz, sakiniz. Bizi halkın arasında göreceksiniz. Elbette canımız yanıyor, elbette öfkelendiriyor, ama başaramayacaklar" dedi.