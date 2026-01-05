HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Maduro'nun oğlundan 'ihanetçilere' gözdağı! "Tarih bunu açığa çıkaracak"

ABD operasyonuyla ülkesinden esir olarak alınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de yargılanacak. Maduro sonrası Venezuela'da ne olacağı tartışılırken Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, ihanet edenleri tehdit etti. Guerra açıklamasında, "İhanet edenlerin kim olduğunu tarih gösterecek. Tarih bunu açığa çıkaracak" dedi.

Maduro'nun oğlundan 'ihanetçilere' gözdağı! "Tarih bunu açığa çıkaracak"
Doğukan Akbayır

Geçtiğimiz günlerde dünya gündemi 30 milyonu aşkın nüfusu olan bir bağımsız devletin devlet başkanının başka bir ülke tarafından düzenlenen operasyonla kaçırılarak yargılamaya tabii tutulacağı haberiyle sarsıldı. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlenen ABD operasyonu sonrası esir alınan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eşiyle birlikte ABD'ye götürüldü. Dünyanın konuştuğu olay sonrası gözler Latin Amerika'ya çevrildi. Ülkedeki durumla ilgili akıbet henüz belirsizliğini korurken Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Maduro nun oğlundan ihanetçilere gözdağı! "Tarih bunu açığa çıkaracak" 1

"İHANET EDENLERİ TARİH GÖSTERECEK"

ABD öncülüğünde düzenlenen operasyonla babası ve babasının eşi Cilia Flores'in gözaltına alınmasının ardından, iktidar cephesi içinden olası ihanetlere karşı uyarıda bulundu.

Maduro Guerra sorumluların tarih önünde ortaya çıkacağını belirtti. Açıklamaları, babasının etrafında şekillenen Chavismo hareketi içinde iç ayrılıkların olabileceğine işaret etti. "İhanet edenlerin kim olduğunu tarih gösterecek. Tarih bunu açığa çıkaracak" ifadelerini kullandı.

Maduro nun oğlundan ihanetçilere gözdağı! "Tarih bunu açığa çıkaracak" 2

DESTEKÇİLERİNE ÇAĞRI

La Guaira eyaletinden milletvekili ve iktidardaki Birleşik Sosyalist Parti'nin (PSUV) üst düzey isimlerinden biri olan Maduro Guerra, destekçilere birlik çağrısı yaptı.

Parti üyelerinin ve destekçilerin 4 ve 5 Ocak'ta seferberlik edilmesini isteyen Guerra, siyasi yeniden toparlanmanın ve moralin korunmasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, "dış saldırıya" karşı daha sıkı siyasi ve askeri koordinasyon gerektiğini söyledi.

"BİZİ ZAYIF GÖRMEK İSTİYORLAR"

Guerra, öfke ve acıya rağmen hareketin sokaklarda olmaya devam edeceğini vurguladı. "Bizi zayıf görmek istiyorlar. İyiyiz, sakiniz. Bizi halkın arasında göreceksiniz. Elbette canımız yanıyor, elbette öfkelendiriyor, ama başaramayacaklar" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maduro mahkemeye götürülürken görüntülendi! Dava bugün başlıyorMaduro mahkemeye götürülürken görüntülendi! Dava bugün başlıyor
Meteoroloji il il uyardı: Buzlanma, don ve çığ tehlikesi!Meteoroloji il il uyardı: Buzlanma, don ve çığ tehlikesi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Nicolas Maduro abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Maduro'dan ilk sözler! ABD'nin yayınladığı videoda dikkat çeken ifadeler

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Osimhen için çok konuşulacak transfer iddiası

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

Zor günler geçiriyor! Ozan Akbaba her şeye ara verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

Bedava dağıttığını duyan koştu: Çuval çuval aldılar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.