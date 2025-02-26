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  4. Mahkemeden CHP kurultayı kararı! CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi duyurdu

Mahkemeden CHP kurultayı kararı! CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi duyurdu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
26.02.2025 18:11
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Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi sosyal medyadan duyurdu. CHP'nin Kasım 2023'te gerçekleştirdiği ve Özgür Özel'in başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultayı hakkında ihtiyati tedbir istemiyle açılan davaların tamamı reddedildi.

Mahkemeden CHP kurultayı kararı! CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi duyurdu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'na "şaibe karıştırıldığı" iddiaları ile başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Ankara 17’inci, 31’nci ve 42’inci Asliye Hukuk Mahkemeleri'nin Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği Kurultay hakkında ihtiyati tedbir istemiyle açılan davaların tamamını reddettiği öğrenildi.

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GÜL ÇİFTÇİ: UMDUKLARINI BULAMADILAR

İlgili kararları sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "Kurultayımıza ilişkin kim tarafından ve hangi amaçla ortaya atıldığı belli olan mesnetsiz iddialara tutunup Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım atanması için mahkeme kapılarında dolaşanlar umduklarını bulamadı" ifadelerini kullandı.

'PİYONLUK YAPMAK İSTEYENLERE DUYURULUR'

Çiftçi paylaşımının devamında şunları söyledi:

"İhtiyati tedbir talebiyle Ankara 42’nci, 31’inci ve 17’nci Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuran şahısların dilekçeleri mahkeme heyetlerince ayrı ayrı reddedilmiştir.

Üç mahkeme de ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceğini, dava dilekçeleri incelendiğinde davacıların iddialarının yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya konmadığına karar vermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisini zan altında bırakmak isteyenlere, her geçen gün yenilgiye bir adım daha yaklaşan iktidarın çırpınışlarından medet umanlara, piyonluk yapmak için sıraya girenlere duyurulur."

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP kurultay
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