Makatına hava basılarak öldürülmüştü! 3 hastane personeli açığa alındı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde makatına kompresörle hava basılması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli, Kendirci’nin delil niteliği taşıyan pantolonunu çöpe attıkları gerekçesiyle açığa alındı.

Türkiye'nin konuştuğu korkunç olay, 14 Kasım’da Şanlıurfa’nın Bozova ilçesindeki bir marangoz atölyesinde yaşandı.

MAKATINA KOMPRESÖRLE HAVA BASTI

İddiaya göre, 20 yaşlarında olan Habip A., aynı iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin makatına kompresörle hava bastı. İç organları zarar gören çocuk, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

AÇIĞA ALINDILAR

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bozova Mehmet-Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nde görevli 1 hemşire ile 2 temizlik personeli iddiaya Kendirci’nin delil niteliği taşıyan pantolonunu çöpe attıkları tespit edilince açığa alındı.

