Makatından yüksek basınçlı hava verilmişti! Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

İşkence olayı Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana geldi. Bir marangoz atölyesinde çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirici'nin elleri, Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından bağlandı. Etkisiz hale getirilen Kendirici'nin pantolonu zorla indirildi ve küçük çocuğa makatından yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Ağır yaralanan Kendirici yaşam 5 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. İşte detaylar...

Olay, 14 Kasım'da Bozova'daki marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre; atölyede çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci, kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi.

MAKATINDAN KOMPRESÖRLE HAVA VERİLDİ

Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Muhammed Kendirci, ağır yaralandı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİYE ALINDI

Muhammed Kendirci, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kendirci, buradan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Kendirci, yoğun bakımda tedaviye alındı.

ÖNCE ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI, SONRA TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habip Aksoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz edildi, Aksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Aksoy, yeniden gözaltına alındı; bu kez sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 5 gündür tedavisi devam eden Muhammed, bu sabah hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.

İşçi Şanlıurfa işkence çocuk
