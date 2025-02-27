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  4. MAKE derneği üyeleri, Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümünde aldıkları teşekkür belgesini Marmaris Kaymakamı ile paylaştı

MAKE derneği üyeleri, Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümünde aldıkları teşekkür belgesini Marmaris Kaymakamı ile paylaştı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.02.2025 17:14
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Arama Kurtarma Ekibi (MAKE), afet bölgelerindeki hızlı müdahaleleri ve yardım çalışmalarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

MAKE derneği üyeleri, Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümünde aldıkları teşekkür belgesini Marmaris Kaymakamı ile paylaştı

MAKE Derneği üyeleri, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya’yı makamında ziyaret ederek, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve "yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümünde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından kendilerine verilen teşekkür belgesini paylaştı.

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KAYMAKAM NURULLAH KAYA TEŞEKKÜR ETTİ

Kaymakam Nurullah Kaya, dernek üyelerine Marmaris’te hem yardımlaşma hem de afet durumlarında gösterdikleri hızlı ve özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. MAKE ekibinin başarısının devamını dileyen Kaya, afetlerde toplumun dayanışma içinde olmasının önemine vurgu yaptı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaymakam Muğla Marmaris afet
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