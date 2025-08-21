HABER

Makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı

Yangın, Seydikemer ilçesi Kabaağaç Mahallesi Dip mevkiinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yerleşim yerlerine yakın noktadaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla geniş alana yayılan alevler, ormanlık alana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlere karadan yapılan müdahalenin yanı sıra bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleriyle de havadan müdahale ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

