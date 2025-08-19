Makineye sıkışan 33 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

İş kazası, dün akşam saatlerinde, 75. Yıl OSB Mahallesi, 25. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir metal ve plastik parça üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Çalıştığı makinaya sıkışan 33 yaşındaki Kutluay Gümüş isimli işçi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Ağır yaralı Gümüş, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Dün akşam itibariyle yoğun bakımda tedavisine başlanan işçiden bu sabah saatlerinde kötü haber geldi. Genç işçi Kutluay Gümüş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(İHA)