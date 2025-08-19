HABER

Makineye sıkışan 33 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Eskişehir’de çalıştığı fabrikada makineye sıkışan ve ağır yaralanan 33 yaşındaki işçi tüm müdahalelere rağmen kurtlanmayarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İş kazası, dün akşam saatlerinde, 75. Yıl OSB Mahallesi, 25. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir metal ve plastik parça üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Çalıştığı makinaya sıkışan 33 yaşındaki Kutluay Gümüş isimli işçi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Ağır yaralı Gümüş, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Dün akşam itibariyle yoğun bakımda tedavisine başlanan işçiden bu sabah saatlerinde kötü haber geldi. Genç işçi Kutluay Gümüş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
İşçi
