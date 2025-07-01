Malatya 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 1 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla karakterize edilecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarında olacaktır. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17°C seviyelerine düşecektir. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 16 kilometre hızla esecektir. Nem oranı gündüz %28, gece %59 civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Malatya'da hava koşulları benzer şekilde devam edecektir. 2 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 31°C civarında olması beklenmektedir. 3 Temmuz Perşembe günü sıcaklıkların 28°C seviyelerine düşmesi öngörülmektedir. Hafta sonuna doğru, 5 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 29°C, 6 Temmuz Pazar günü ise 32°C seviyelerine yükselebileceği tahmin edilmektedir. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıkların 37°C'ye kadar çıkması beklenmektedir.

Bu sıcak hava koşulları altında, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, çocuklar ve yaşlılar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önerilir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri gerektiğinde, bu tavsiye dikkate alınmalıdır.