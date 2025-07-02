Malatya 02 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 31°C, gece ise en düşük 14°C civarında seyredecek. Nem oranı %31, rüzgar hızı kuzeydoğudan 9.36 km/saat olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 3 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığı 27°C, 4 Temmuz Cuma günü 26°C, 5 Temmuz Cumartesi günü ise 29°C ölçülecek. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik değerleriyle uyumludur.

Bu dönemde, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek de gereklidir. Sıcak havalarda açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak, aşırı sıcaklardan korunmaya yardımcı olacaktır.