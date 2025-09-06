Malatya 06 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 6 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 20°C seviyelerinde seyredecek. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Hafta sonu boyunca, 6 Eylül Cumartesi ve 7 Eylül Pazar günlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Cumartesi günü sıcaklık 34°C, Pazar günü ise 32°C civarında olacak. Bu günlerde hava genel olarak güneşli olacak. Pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Önümüzdeki hafta, 8 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 29°C, 9 Eylül Salı günü ise 28°C civarında olması öngörülüyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak. 10 Eylül Çarşamba günü sıcaklığın 29°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak yüksek sıcaklıklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş çarpması riskine karşı dikkatli olmaları önemlidir. Günlük aktivitelerde su tüketimine özen gösterilmeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, mümkünse gölge alanlarda vakit geçirilmesi ve koruyucu güneş kremi kullanılması tavsiye edilir.

Malatya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu dönemde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.