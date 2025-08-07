HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 07 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. İşte detaylar...

Malatya 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları 39°C'ye kadar yükselecek. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 36°C ile 37°C arasında kalması bekleniyor.

Böylesi yüksek sıcaklıklarda vücut ısısını dengede tutmak önemlidir. Aşırı terleme, su ve elektrolit kaybına yol açabilir. Bu da dehidrasyona neden olur. Gün boyunca bol su içmek ve tuzlu atıştırmalıklar tüketmek, vücudun elektrolit dengesini korumasına yardımcı olur.

Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaya çalışılmalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, geniş kenarlı şapka takmak önemlidir. Koruyucu güneş kremi kullanmak ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek cildinizi korur.

Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkat etmesi gerekir. Bu grupların serin, gölgeli alanlarda vakit geçirmesi önemlidir. Düzenli su içmeleri ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları gerekir. Klimalı ortamlarda bulunmak veya vantilatör kullanmak, ortamın serin kalmasını sağlar.

Yüksek sıcaklıkların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı hazırlıklı olmak, bu dönemi daha sağlıklı ve konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektupCumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine mektup
Marketten çıkanlar mide bulandırdı! Zabıtaya saldırdı: "Vururum"Marketten çıkanlar mide bulandırdı! Zabıtaya saldırdı: "Vururum"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fiyatlar dudak uçuklattı! Yüzde 193 arttı

Fiyatlar dudak uçuklattı! Yüzde 193 arttı

Türk sporunun acı kaybı! Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti!

Türk sporunun acı kaybı! Spor spikeri Ümit Aktan vefat etti!

Telefon açıp tehditler savurmuş

Telefon açıp tehditler savurmuş

İnfaz mı? İntihar mı? Genç kızın sır ölümü! Önce erkek arkadaşı sonra 4 kişi daha...

İnfaz mı? İntihar mı? Genç kızın sır ölümü! Önce erkek arkadaşı sonra 4 kişi daha...

Vicdansızlar! Depremde ölen avukatların diplomalarını silip istediklerini böyle kaydetmişler

Vicdansızlar! Depremde ölen avukatların diplomalarını silip istediklerini böyle kaydetmişler

Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Bindiği asansör zemine çakıldı

Eski belediye başkanının korkunç ölümü! Bindiği asansör zemine çakıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.