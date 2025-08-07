Malatya 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları 39°C'ye kadar yükselecek. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 36°C ile 37°C arasında kalması bekleniyor.

Böylesi yüksek sıcaklıklarda vücut ısısını dengede tutmak önemlidir. Aşırı terleme, su ve elektrolit kaybına yol açabilir. Bu da dehidrasyona neden olur. Gün boyunca bol su içmek ve tuzlu atıştırmalıklar tüketmek, vücudun elektrolit dengesini korumasına yardımcı olur.

Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaya çalışılmalıdır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, geniş kenarlı şapka takmak önemlidir. Koruyucu güneş kremi kullanmak ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek cildinizi korur.

Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkat etmesi gerekir. Bu grupların serin, gölgeli alanlarda vakit geçirmesi önemlidir. Düzenli su içmeleri ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları gerekir. Klimalı ortamlarda bulunmak veya vantilatör kullanmak, ortamın serin kalmasını sağlar.

Yüksek sıcaklıkların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı hazırlıklı olmak, bu dönemi daha sağlıklı ve konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.