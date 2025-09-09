HABER

Malatya 09 Eylül Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 9 Eylül 2025 Salı günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarında bekleniyor.

Gece sıcaklık ise 18°C seviyelerinde olacak. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerindedir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir.

10 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığının 29°C, 11 Eylül Perşembe günü 28°C ve 12 Eylül Cuma günü 29°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmeleri önemlidir. Ayrıca, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmaları gerekmektedir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Bu nedenle, rüzgarın etkisiyle oluşabilecek toz ve alerjenlere karşı hassasiyeti olanların dikkatli olmaları faydalı olacaktır.

Malatya'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.

