Malatya 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu, parlak güneş ışığı altında geçecek. Gündüz hava sıcaklığının 36°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 20°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Ağustos ayı iklimine uygundur. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerindedir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 12 Ağustos Salı günü hava sıcaklığının 36°C olması tahmin ediliyor. 13 Ağustos Çarşamba günü de sıcaklık 36°C civarında olacak. 14 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 37°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. Bu durum, bölgedeki sıcak hava dalgasının devam edeceğini gösteriyor.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemlerde dikkatli olunmalıdır. Özellikle 11:00 ile 16:00 saatleri arasında güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Bu saatlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler daha dikkatli olmalıdır. Sıcak çarpması riskini azaltmak için, bu saatlerde evde kalınması ve bol su tüketilmesi önerilir. Açık hava etkinlikleri planlanıyorsa, güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Sıcak hava koşulları, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin ve hayvancılıkla uğraşanların, hayvanların su ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılamaları önemlidir. Hayvanlar serin ortamlarda tutulmalıdır. Su kaynaklarının verimli kullanılması ve sulama sistemlerinin etkin çalışması sağlanmalıdır.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Enerji tasarrufu önlemleri alınmalıdır. Evlerde ve iş yerlerinde klima ve fanların gereksiz yere çalıştırılmaması enerji verimliliğini artıracaktır. Ayrıca, günün serin saatlerinde pencere ve perdelerin açılması doğal havalandırmaya yardımcı olur.