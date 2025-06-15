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Malatya 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak? Pazar günü hava durumu serin geçecek

Malatya 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Jale Uslu

Malatya'da 15 Haziran 2025 gündüz sıcaklıkları 29°C, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında olacak. Haftanın ilerleyen günlerinde hava sıcaklıkları yükselecek. 16 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 27°C, 17 Haziran Salı günü 27°C, 18 Haziran Çarşamba günü 28°C, 19 Haziran Perşembe günü 32°C ve 20 Haziran Cuma günü 34°C olacak.

Bu dönemde hava genellikle parlak güneş ışığına sahip olacak. Özellikle 19 ve 20 Haziran tarihlerinde sıcaklıklar artacak. Hava daha sıcak ve bunaltıcı hale gelebilir.

Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek gereklidir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığını korumaya özen gösterilmelidir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerektiği unutulmamalıdır.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte enerji tüketimi de yükselebilir. Bu nedenle enerji verimliliğine dikkat etmek önemlidir. Gereksiz enerji harcamalarından kaçınmak, hem bütçeye hem de çevreye katkı sağlar.

Sıcak hava dalgalarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri zamanında almak da şarttır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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