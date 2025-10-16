HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 16 Ekim Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 16 Ekim 2025 tarihinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 21°C seviyelerine çıkarak, Cuma günü 22°C'ye, Cumartesi günü ise 23°C’ye ulaşacak. Güneşli günler açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak aşırı güneşten kaçınmak ve günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmak önemli. Sağlığınız için bol su içmek ve akşam saatlerinde hafif bir ceket bulundurmak gerekebilir. İşte detaylar...

Malatya 16 Ekim Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu, açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 21°C civarında. En düşük sıcaklık ise 6°C olarak tahmin ediliyor. Cuma günü hava sıcaklıkları 22°C’ye yükselecek. Güneşli bir gün geçileceği belirtiliyor. Cumartesi günü sıcaklık 23°C’ye ulaşacak. Hava yine güneşli kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmakta.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek ve açık hava etkinlikleri planlamak mümkün. Aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Günün en sıcak saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Bol su içmek sağlık açısından önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akdeniz'de sabah saatlerinde korkutan deprem!Akdeniz'de sabah saatlerinde korkutan deprem!
ABD Savaş Bakanı Hegseth’in uçağı İngiltere’de acil iniş yaptı ABD Savaş Bakanı Hegseth’in uçağı İngiltere’de acil iniş yaptı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.