Malatya 16 Ekim Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu, açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 21°C civarında. En düşük sıcaklık ise 6°C olarak tahmin ediliyor. Cuma günü hava sıcaklıkları 22°C’ye yükselecek. Güneşli bir gün geçileceği belirtiliyor. Cumartesi günü sıcaklık 23°C’ye ulaşacak. Hava yine güneşli kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmakta.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek ve açık hava etkinlikleri planlamak mümkün. Aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçınmalısınız. Günün en sıcak saatlerinde dikkatli olunmalıdır. Bol su içmek sağlık açısından önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır.