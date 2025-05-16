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Malatya 16 Mayıs Cuma hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 16 Mayıs Cuma hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Malatya 16 Mayıs Cuma hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında. Gece sıcaklıkları ise 10°C civarında seyredecek. Rüzgarlar hafif olacak. Yağış beklenmiyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

17 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 29°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yazın yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunacak. 18 Mayıs Pazar günü de hava sıcaklıklarının 29°C civarında olması öngörülüyor. 19 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 27°C'ye düşmesi bekleniyor. 20 Mayıs Salı günü sıcaklık 26°C'ye gerileyecek. Bu düşüş, hafta ortasında daha serin bir hava sağlayacak.

Özellikle yüksek sıcaklıkların beklendiği günlerde, güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlarken, güneşin en yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda bulunmamaya özen göstermek, güneş çarpması riskini azaltır. Serin günlerde hafif bir ceket veya kazak bulundurmak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Malatya'da önümüzdeki günlerde genel olarak güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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