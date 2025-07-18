Malatya 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 21°C seviyelerinde seyredecek. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın artmasına neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 19 Temmuz Cumartesi günü hava sıcaklığının 36°C, 20 Temmuz Pazar günü ise 33°C civarında olması bekleniyor. 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığının 34°C seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Bu süre zarfında havası genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Yüksek sıcaklık saatlerinde açık hava etkinliklerini sınırlamak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketmek vücut sağlığı açısından yararlıdır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Uygun koruyucu önlemler almak, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri sürdürmek önemlidir.