Malatya 22 Ağustos Cuma Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek.

Cansu Akalp

Malatya'da 22 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu, bol güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklarla geçecek. Gündüz sıcaklığın 35°C civarında olması, gece ise 19°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, bölgenin tipik Ağustos iklimine uygun.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 23 Ağustos Cumartesi günü sıcaklığın 37°C, 24 Ağustos Pazar günü 38°C ve 25 Ağustos Pazartesi günü 36°C civarında olması tahmin ediliyor. Hava koşullarının bu dönemde güneşli ve sıcak kalması bekleniyor.

Yüksek sıcaklıkların olduğu dönemlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmak aşırı ısınma ve güneş çarpması risklerini artırabilir. Bu nedenle serin ortamlarda kalmak önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Tarım sektöründe sulama sistemlerinin etkin kullanımı, bitkilerin düzenli kontrolü ve hayvanların barınma koşullarının iyileştirilmesi de önemlidir. Bu önlemler, kuraklık ve yanma risklerini azaltmada etkili olacaktır. Enerji tüketimini azaltmak için klima ve diğer elektrikli cihazların kullanımını sınırlamak hem ekonomik hem de çevresel fayda sağlar.

hava durumu Malatya
