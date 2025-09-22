Malatya 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 22 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 11°C ile 27°C arasında değişecek. Bu sıcaklık aralığı sonbaharın başlangıcına uygun bir hava gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 23 Eylül Salı günü sıcaklıklar 13°C ile 29°C arasında olacak. 24 Eylül Çarşamba günü ise sıcaklıklar 16°C ile 30°C arasında seyredecek. Bu durum, Malatya'nın sonbahar mevsimine geçiş sürecinde ılıman günler yaşayacağını gösteriyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle sakin ve ılımandır. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşamları dışarı çıkarken hafif bir üst giysi bulundurmak faydalıdır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarıyla sıcaklıklar artabilir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önemlidir.

Sonbahar mevsiminin başlangıcıyla doğada yaprak dökümü ve polen yoğunluğu artabilir. Bu nedenle alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olunması önerilmektedir. Malatya'da 22 Eylül 2025 Pazartesi günü ve sonraki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunacaktır.