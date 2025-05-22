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Malatya 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya 22 Mayıs Perşembe hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 28°C, gece ise 14°C civarında olacak.

Malatya 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Malatya'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava, artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 14°C civarında seyredecek. Cuma günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 32°C'ye kadar yükselecek. Cumartesi ve Pazar günleri çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 32°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bu durum, öğle saatlerinde sıcaklıkların yüksek olacağı anlamına geliyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su tüketmeleri önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gerekir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, cilt sağlığı açısından önem taşır. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması gerektiği unutulmamalıdır.

Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde, evlerde ve iş yerlerinde serin ortamlar oluşturmak önemlidir. Perdeleri kapalı tutmak ve fan veya klima kullanmak ortamın daha konforlu olmasını sağlar. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için dengeli beslenmeye özen göstermek gereklidir. Ağır yemeklerden kaçınmak da önemlidir.

Hava koşullarına uygun giyinmek ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek olası olumsuz etkilerden korunmak için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
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