Malatya 25 Kasım Salı Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkların 10°C civarında olması bekleniyor. Gece ise 4°C civarına düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek. Zaman zaman yer yer kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. Nem oranının %69 civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının soğuması bekleniyor. Yağışların artması da mümkün gözüküyor. 26 Kasım Çarşamba günü bulutların arasından güneş ışıkları kendini gösterecek. Sıcaklıkların 12°C'ye kadar çıkması bekleniyor. 27 Kasım Perşembe günü ise puslu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıkların 12°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor. 28 Kasım Cuma günü benzer hava koşulları devam edecek. 29 Kasım Cumartesi günü bol güneş ışığı ile sıcaklıkların 12°C'ye yükselebileceği öngörülüyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Vatandaşların soğuk algınlığına ve gribal enfeksiyonlara karşı dikkatli olması önemlidir. Açık hava aktiviteleri planlayanların hazırlıklı olmaları gerekiyor. Uygun kıyafetler giymeleri önerilmektedir. Rüzgarın kuvvetli esmesi durumunda çatı ve ağaçların altında durmamaya özen gösterilmesi önemlidir. Bu, olası kazaların önlenmesine yardımcı olacaktır. Kış koşullarının etkili olduğu günlerde, vatandaşların giyimleri mevsime uygun olmalıdır. Soğuktan korunmak önemlidir.