HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 30 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu bir başlangıçla başlayacak.

Malatya 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Malatya'da 30 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu bir başlangıçla başlayacak. Güneşin dönüşüyle birlikte sıcaklık 32°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 19°C civarında öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerine yakın seyrediyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. 1 Temmuz Salı günü 32°C, 2 Temmuz Çarşamba günü 33°C, 3 Temmuz Perşembe günü ise 33°C olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklara yaz mevsiminin tipik özellikleri denebilir.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Bu nedenle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artabilir. Cilt sağlığı açısından bu durum risk oluşturabilir. Açık hava aktivitelerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak, şapka ve koruyucu giysiler tercih etmek önemlidir.

Ayrıca, yüksek sıcaklıklar su kaybını hızlandırır. Bu da dehidrasyona yol açabilir. Gün boyunca yeterli miktarda su tüketmeye özen göstermek, vücut sağlığını korumak açısından faydalıdır.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için daha riskli olabilir. Bu kişilerin aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri, sağlıklarını korumalarına yardımcı olur.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini de artırır. Bu durum elektrik kesintilerine neden olabilir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak, klima kullanımını sınırlamak ekonomik ve çevresel açıdan faydalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orman yangınlarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Lüks siteler küle döndü, yangının çıkış sebebini duyanlar çileden çıktıOrman yangınlarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Lüks siteler küle döndü, yangının çıkış sebebini duyanlar çileden çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan 'kayyum' ve 'Lütfü Savaş' çıkışıKılıçdaroğlu'ndan 'kayyum' ve 'Lütfü Savaş' çıkışı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin 'Kurultay Davası'nda kritik gün! Olası ihtimaller neler? Son söz kimin olacak? İşte tüm senaryolar

CHP'nin 'Kurultay Davası'nda kritik gün! Olası ihtimaller neler? Son söz kimin olacak? İşte tüm senaryolar

Kız isteme tartışmasında polis memuru hayatını kaybetti

Kız isteme tartışmasında polis memuru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu güzel spikerle evlendi! Gelin kaynana karşılıklı ağladı

Ünlü oyuncu güzel spikerle evlendi! Gelin kaynana karşılıklı ağladı

Victor Osimhen, Galatasaray'dan bu akşam ayrılıyor! Rüya sona mı erdi?

Victor Osimhen, Galatasaray'dan bu akşam ayrılıyor! Rüya sona mı erdi?

CHP'de kurultayın iptali davasına nasıl gelindi? İlk adımı Lütfü Savaş attı: İşte ardından yaşanan tüm gelişmeler

CHP'de kurultayın iptali davasına nasıl gelindi? İlk adımı Lütfü Savaş attı: İşte ardından yaşanan tüm gelişmeler

Ukrayna 'güvenlik durumu kötüleşti' dedi, 'zor' kararı verdi: Anlaşmadan çekildiler

Ukrayna 'güvenlik durumu kötüleşti' dedi, 'zor' kararı verdi: Anlaşmadan çekildiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.