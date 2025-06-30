Malatya 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 30 Haziran 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu bir başlangıçla başlayacak. Güneşin dönüşüyle birlikte sıcaklık 32°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklıkları ise 19°C civarında öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerine yakın seyrediyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. 1 Temmuz Salı günü 32°C, 2 Temmuz Çarşamba günü 33°C, 3 Temmuz Perşembe günü ise 33°C olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklara yaz mevsiminin tipik özellikleri denebilir.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Bu nedenle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artabilir. Cilt sağlığı açısından bu durum risk oluşturabilir. Açık hava aktivitelerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak, şapka ve koruyucu giysiler tercih etmek önemlidir.

Ayrıca, yüksek sıcaklıklar su kaybını hızlandırır. Bu da dehidrasyona yol açabilir. Gün boyunca yeterli miktarda su tüketmeye özen göstermek, vücut sağlığını korumak açısından faydalıdır.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için daha riskli olabilir. Bu kişilerin aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmeleri, sağlıklarını korumalarına yardımcı olur.

Yüksek sıcaklıklar enerji tüketimini de artırır. Bu durum elektrik kesintilerine neden olabilir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak, klima kullanımını sınırlamak ekonomik ve çevresel açıdan faydalıdır.