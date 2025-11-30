Malatya 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4,9°C ile 13,7°C arasında değişecek. Nem oranı %83 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı saatte 3,3 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:25'tir. Gün batımı ise 17:08'de gerçekleşecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik duyurulmamıştır. 1 Aralık Pazartesi günü sıcaklıklar 2°C ile 13°C arasında olacak. Bu günde sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 2 Aralık Salı günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 0°C ile 11°C arasında değişecek. 3 Aralık Çarşamba günü de hava güneşli. Sıcaklıklar -1°C ile 9°C arasında ölçülecek. 4 Aralık Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli arası olacak. Sıcaklıklar 2°C ile 8°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma günü hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklıklar 0°C ile 8°C arasında olacak. 6 Aralık Cumartesi günü, hava yine bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 9°C arasında ölçülecek.

Hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmakta da yarar var. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Ayrıca görüş mesafesi azalabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Trafik kurallarına uyulması büyük önem taşımaktadır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.