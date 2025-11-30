HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 30 Kasım 2025 Pazar günü kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 4,9°C ile 13,7°C arasında değişecek. Nem oranı %83 seviyelerinde ölçülecek. Rüzgar saatte 3,3 km hıza ulaşacak. 1 Aralık'tan itibaren sağanak yağışlar görülecek. Ayrıca, ilerleyen günlerde hava durumu güneşli ve bulutlu arası değişim gösterecek. Bu nedenle uygun giyinmek ve şemsiye taşımak faydalı olacaktır.

Malatya 30 Kasım Pazar Hava Durumu! Malatya'da hava durumu nasıl olacak?

Malatya'da 30 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4,9°C ile 13,7°C arasında değişecek. Nem oranı %83 civarında ölçülecek. Rüzgar hızı saatte 3,3 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:25'tir. Gün batımı ise 17:08'de gerçekleşecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik duyurulmamıştır. 1 Aralık Pazartesi günü sıcaklıklar 2°C ile 13°C arasında olacak. Bu günde sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 2 Aralık Salı günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 0°C ile 11°C arasında değişecek. 3 Aralık Çarşamba günü de hava güneşli. Sıcaklıklar -1°C ile 9°C arasında ölçülecek. 4 Aralık Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli arası olacak. Sıcaklıklar 2°C ile 8°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma günü hava çoğunlukla güneşli kalacak. Sıcaklıklar 0°C ile 8°C arasında olacak. 6 Aralık Cumartesi günü, hava yine bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 9°C arasında ölçülecek.

Hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmakta da yarar var. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Ayrıca görüş mesafesi azalabilir. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Trafik kurallarına uyulması büyük önem taşımaktadır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kağıthane'de taksici tartıştığı motosikletliye sopayla saldırdıKağıthane'de taksici tartıştığı motosikletliye sopayla saldırdı
Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralıMalatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.