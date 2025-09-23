Malatya Büyükşehir’den kırsal kalkınmaya 15 milyon TL’lik destek

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticilerin modern, sürdürülebilir imkanlarda üretim yapmasını desteklemek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında üreticilere 15 milyon TL değerinde jeneratör desteği sağlanırken, hayvanların temiz suya erişimi için de sıvatlar dağıtılacak.

Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olan Malatya’da üretimin sürdürülebilirliği için hayvan refahı ve maliyetlerin azaltılmasının önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda iki büyük destek programını uygulamaya başladı.

444 adet jeneratör ücretsiz dağıtılacak

Proje kapsamında 15 milyon TL değerinde 444 adet jeneratör, üreticilere ücretsiz olarak verilecek. Jeneratörler sayesinde koyun kırkma makineleri, süt sağım makineleri, bal sağım ve sır alma ekipmanları, el aletleri, küçük ölçekli tarım makineleri ile aydınlatma araçları çalıştırılabilecek. Ayrıca cep telefonu ve küçük elektronik cihazların şarjı da sağlanabilecek.

Meralara temiz su için sıvat desteği

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri jeneratörlerle sınırlı kalmıyor. Hayvanların yıl boyunca temiz ve sürekli suya ulaşabilmesi amacıyla taşınabilir sac sıvatlar ile sabit beton sıvatlar da üreticilere ulaştırılacak.

"Üreticinin yükünü hafifletiyoruz"

Daha önce tohum, fidan ve yem desteği, sulama projeleri, tarımsal altyapının güçlendirilmesi ve eğitim çalışmalarıyla üreticilere katkı sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni desteklerle kırsal kalkınmayı hızlandırmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, projeyle hem üreticilerin yükünü hafifletmeyi hem de Malatya’nın geleceğini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

