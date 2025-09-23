HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya Büyükşehir’den kırsal kalkınmaya 15 milyon TL’lik destek

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticilerin modern, sürdürülebilir imkanlarda üretim yapmasını desteklemek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Malatya Büyükşehir’den kırsal kalkınmaya 15 milyon TL’lik destek

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı güçlendirmek ve üreticilerin modern, sürdürülebilir imkanlarda üretim yapmasını desteklemek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında üreticilere 15 milyon TL değerinde jeneratör desteği sağlanırken, hayvanların temiz suya erişimi için de sıvatlar dağıtılacak.
Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olan Malatya’da üretimin sürdürülebilirliği için hayvan refahı ve maliyetlerin azaltılmasının önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda iki büyük destek programını uygulamaya başladı.

444 adet jeneratör ücretsiz dağıtılacak

Proje kapsamında 15 milyon TL değerinde 444 adet jeneratör, üreticilere ücretsiz olarak verilecek. Jeneratörler sayesinde koyun kırkma makineleri, süt sağım makineleri, bal sağım ve sır alma ekipmanları, el aletleri, küçük ölçekli tarım makineleri ile aydınlatma araçları çalıştırılabilecek. Ayrıca cep telefonu ve küçük elektronik cihazların şarjı da sağlanabilecek.

Meralara temiz su için sıvat desteği

Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri jeneratörlerle sınırlı kalmıyor. Hayvanların yıl boyunca temiz ve sürekli suya ulaşabilmesi amacıyla taşınabilir sac sıvatlar ile sabit beton sıvatlar da üreticilere ulaştırılacak.

"Üreticinin yükünü hafifletiyoruz"

Daha önce tohum, fidan ve yem desteği, sulama projeleri, tarımsal altyapının güçlendirilmesi ve eğitim çalışmalarıyla üreticilere katkı sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni desteklerle kırsal kalkınmayı hızlandırmayı amaçlıyor. Belediye yetkilileri, projeyle hem üreticilerin yükünü hafifletmeyi hem de Malatya’nın geleceğini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Malatya Büyükşehir’den kırsal kalkınmaya 15 milyon TL’lik destek 1Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5 katlı apartmanda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi5 katlı apartmanda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındıBoşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
Malatya jeneratör
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.