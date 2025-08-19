HABER

Malatya Büyükşehir’den Aile Yılı düzenlemesi

Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025’in ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi kapsamında nikah ücretlerinde indirime gitti.

Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025’in ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi kapsamında nikah ücretlerinde indirime gitti. Daha önce 550 TL olan ücret, yıl sonuna kadar 250 TL olarak uygulanacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantılarının ikinci birleşimi, Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Meclis Başkan Vekili Ayhan, Doğanyol ilçesinde meydana gelen yangın nedeniyle bölge halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yangınların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Ayhan, müdahalede görev alan Büyükşehir İtfaiye ekiplerine de teşekkür etti.

Birleşimde gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. 2025 yılının ülke genelinde "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde sunulan resmi nikâh hizmetleri ücretlerinde indirime gidildi. Daha önce 550 TL olan nikâh ücreti, alınan kararla yıl sonuna kadar 250 TL olarak uygulanacak.
Toplantıda ayrıca İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri görüşülerek karara bağlandı. Bazı gündem maddeleri ise ilgili komisyonlara havale edildi.

