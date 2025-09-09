Malatya'da ahır yangını: 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Olay, Gövdeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşa ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm ahırı saran alevlere Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına ayrıca Kahramanmaraş'tan sevk edilen itfaiye ekipleri de destek verdi.

10 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Uzun süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ahır kullanılamaz hale gelirken 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...