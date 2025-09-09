HABER

Malatya'da ahır yangını: 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Gövdeli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşa ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm ahırı saran alevlere Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangına ayrıca Kahramanmaraş'tan sevk edilen itfaiye ekipleri de destek verdi.

10 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Uzun süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ahır kullanılamaz hale gelirken 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

09 Eylül 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

