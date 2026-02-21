HABER

Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaçan zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Olay, Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Levent Yerli Sokak'ta iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Malatya da bıçaklı kavga: 2 yaralı 1

KAVGADA 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Kavgada M.M.A. ile M.B., aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, zanlılar kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavilerine devam edilen yaralılardan M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Malatya da bıçaklı kavga: 2 yaralı 2

Kaçan zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

