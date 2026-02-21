Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Levent Yerli Sokak'ta iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

KAVGADA 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Kavgada M.M.A. ile M.B., aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, zanlılar kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavilerine devam edilen yaralılardan M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır