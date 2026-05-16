Malatya'da çiftlikten kaçan atlar ekipleri alarma geçirdi

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Aksaray ile Şıhlar Mahalleleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan özel bir çiftlikte, henüz bilinmeyen bir nedenle çok sayıda at kaçarak havaalanı yolu üzerinde çevreye dağıldı.

ATLAR KAÇTI POLİS İLE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye polis ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ve çiftlik çalışanlarının yaptığı çalışma sonucu atların büyük bölümü bulunarak yeniden çiftliğe götürüldü. 5 atın ise kayıp olduğu öğrenilirken bölgede arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

