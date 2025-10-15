HABER

Malatya'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Malatya'da hafriyat kamyonu ile çarpışan kamyonette yaralanan yolcu Mehmet Ali Şen (43), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Malatya'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. C.E. idaresindeki 44BV 935 plakalı kamyonet ile İ.K. idaresindeki 06 DU 4286 plakalı kamyon çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet içerisinde sıkışan Mehmet Ali Şen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Malatya da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü 1

POLİS KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATTI

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Şen, ambulans ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Mehmet Ali Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Şen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

