Malatya'da iki grup arasında kavga! Yaralılar var

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada baba Hakan Ç. (48) ve oğlu Kaan Ç.(23) yaralandı.

Malatya'da iki grup arasında kavga! Yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada N.S.G. (19), elindeki bıçakla Hakan Ç. ve oğlu Kaan Ç.'yi yaraladı. İhbar ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, yapılan müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın şüphelilerinden N.S.G. ile isimleri öğrenilemeyen 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalandı.

Olaya ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Uganda'dan çok tartışılacak 'Türkiye' çıkışı! 1 milyar dolar talep ettiler

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Tam 6 yıl sonra dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

