Malatya'da iki grup arasında kavga! Yaralılar var

Olay, akşam saatlerinde Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada N.S.G. (19), elindeki bıçakla Hakan Ç. ve oğlu Kaan Ç.'yi yaraladı. İhbar ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğlu, yapılan müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın şüphelilerinden N.S.G. ile isimleri öğrenilemeyen 3 arkadaşı polis ekiplerince yakalandı.

Olaya ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA