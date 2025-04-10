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Malatya'da kaza: Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı!

Malatya'nın Darende ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobil hurdaya dönerken kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Malatya'da kaza: Otomobil, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı!

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Aşağı Ulupınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan O.İ. idaresindeki 44 NA 922 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ş.İ ve Z.İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken hastaneye kaldırılan Z.İ. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza
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